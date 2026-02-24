Champions League Scandicci-Novara | Gaspari fissa l' obiettivo un set alla volta

Gaspari ha deciso di puntare su un approccio graduale, concentrandosi su un set alla volta, in vista della partita tra Scandicci e Novara. La sfida di Champions League mette in gioco la possibilità di avanzare ai quarti di finale, con entrambe le squadre che vogliono lasciare il segno. Le atlete si preparano intensamente, consapevoli che ogni punto può fare la differenza. La partita si avvicina e l’attenzione si concentra sulla prima palla.

© Mondosport24.com - Champions League, Scandicci-Novara: Gaspari fissa l'obiettivo, "un set alla volta

Lui e lei si contendono l’accesso ai quarti di finale in una sfida decisiva della CEV Champions League. Mercoledì 25 febbraio, alle ore 18:00, il Pala BigMat di Firenze ospiterà il secondo atto del derby italiano tra Savino Del Bene Volley e Igor Gorgonzola Novara, con in palio un pass per i quarti e la possibilità di proseguire nel percorso europeo. La formazione allenata da Marco Gaspari cerca la rimonta dopo il 3-1 incassato nell’andata a Novara. Per avanzare serve una vittoria da tre punti (3-0 o 3-1); in caso di parità si aprirà la strada al Golden Set, che deciderà chi proseguirà la competizione continentale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com LIVE Novara-Scandicci 2-1, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: grande equilibrio nel quarto setIl match tra Novara e Scandicci si è concluso con la vittoria della squadra di casa per 2-1, a causa di un set decisivo molto combattuto. LIVE Novara-Scandicci 1-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: 25-22, l’Igor vince il primo setIl match tra Novara e Scandicci si è acceso dopo un’azione di Tolok, che ha portato l’Igor avanti nel primo set con un diagonale preciso da posto 2. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Non è ancora finita!; Coppe europee – Scocca l’ora del derby azzurro Novara-Scandicci, Vallefoglia punta la finale di Challenge Cup; Quando si gioca Novara-Scandicci, andata playoff Champions League: programma, orario, tv, streaming; Champions: Tolok scatenata, lezione di Novara a Scandicci nell'andata playoff. Scandicci cade a Novara, al ritorno servirà un'impresaNell'andata degli ottavi di Champions League, la Savino Del Bene sconfitta per 3-1 dalle piemontesi. Mercoledì 25 la rivincita al PalaBigmat ... rainews.it LIVE Novara-Scandicci 3-1, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: Tolok trascina l’Igor ad un successo importanteCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.02 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Novara-Scandicci. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire ... oasport.it Cronache di spogliatoio. . Siete dalla parte di Pastore o di Trevi Nell’ultima puntata di ‘Fontana di Trevi’ di Scudetto: l’Inter è a +10 sul Milan, ma con l’incognita Champions League. La competizione europea potrebbe decidere il futuro del campionato. #crona - facebook.com facebook Champions League, l'Inter sfida il Bodo Glimt: quanto vale la qualificazione agli ottavi di finale Ecco tutte le cifre x.com