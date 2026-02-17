Novara-Scandicci Gaspari | Dovremo essere una macchina perfetta

Il nome di Gaspari è legato alla sfida tra Novara e Scandicci, una partita che si annuncia intensa a causa della voglia di entrambe di avanzare nella Champions League. La Savino Del Bene Volley si sta allenando duramente per affrontare questo impegno importante, concentrandosi su ogni dettaglio per essere impeccabile in campo.

La Savino Del Bene Volley si prepara a un confronto di grande rilievo sulla scena europea, approdando ai Play Off della CEV Champions League con l'obiettivo di proseguire il cammino verso i quarti di finale. La squadra di Scandicci si confronta con una storica rivale, l'Igor Gorgonzola Novara, in una sfida che segna il primo scontro ufficiale tra le due formazioni in ambito continentale. La partita di andata sarà disputata in trasferta, presso il Pala Igor di Novara, mercoledì 18 febbraio alle ore 18. La squadra di coach Gaspari affronta questa fase con grande determinazione, forte del proprio piazzamento come terza miglior squadra seconda nella fase a gironi di Champions League, rispetto alla quarta posizione della formazione piemontese.