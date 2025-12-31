Gesto sadico Garlasco l’ultima ipotesi sull’omicidio di Chiara Poggi

La puntata del 30 dicembre di Zona Bianca ha riaperto il dibattito sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, uno dei casi più discussi degli ultimi anni. Condotto da Giuseppe Brindisi, il programma ha analizzato nuove ipotesi investigative, incluso il possibile coinvolgimento di un gesto sadico. Questo approfondimento si inserisce in un contesto di continue riflessioni sulla verità e sulla giustizia in uno dei misteri più controversi della cronaca italiana.

La puntata del 30 dicembre di Zona Bianca, il talk di approfondimento di Rete 4 condotto da Giuseppe Brindisi, è tornata a riaccendere i riflettori su uno dei casi giudiziari più controversi degli ultimi decenni, l'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco. Un delitto che, a distanza di quasi vent'anni, continua a sollevare interrogativi, dubbi e nuove piste investigative, nonostante una sentenza definitiva. Nel corso della trasmissione, il racconto si è concentrato su quello che oggi appare come un mosaico irregolare: circa 70 errori emersi nelle indagini originarie, ricostruzioni incomplete e passaggi mai chiariti che, secondo gli ospiti in studio, avrebbero inciso in modo profondo sull'intero impianto accusatorio. Garlasco, i dubbi sulla prima indagine e l'ipotesi della criminologa sul "gioco crudele e sadico" - A Zona Bianca si parla dei dubbi sulle prime indagini sul delitto di Garlasco, la criminologa Ruffini avanza una ipotesi su dinamiche sadiche

Garlasco News: le Ricerche Perdute di Chiara Poggi

