Omicidio Chiara Poggi Garlasco | giallo audio negati a Stasi De Rensis | Mai chiesti a Venditti

Un nuovo mistero si apre nel caso dell'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, con intercettazioni audio negate ad Alberto Stasi. La vicenda ha generato un acceso confronto tra i legali del 42enne e l'ex procuratore Mario Venditti, coinvolto in un'inchiesta per corruzione. Spunta un altro giallo legato alle intercettazioni di Andrea Sempio, alimentando le tensioni nel caso.

