Omicidio Chiara Poggi Garlasco | giallo audio negati a Stasi De Rensis | Mai chiesti a Venditti
Un nuovo mistero si apre nel caso dell'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, con intercettazioni audio negate ad Alberto Stasi. La vicenda ha generato un acceso confronto tra i legali del 42enne e l'ex procuratore Mario Venditti, coinvolto in un'inchiesta per corruzione. Spunta un altro giallo legato alle intercettazioni di Andrea Sempio, alimentando le tensioni nel caso.
Spunta un nuovo giallo sulle intercettazioni di Andrea Sempio, negate ad Alberto Stasi, che ha scatenato il botta e risposta fra i legali del 42enne detenuto a Bollate per il delitto di Garlasco e l'ex procuratore aggiunto di Pavia indagato a Brescia per corruzione, Mario Venditti
