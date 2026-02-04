Conti frena De Martino per Sanremo? Serve qualcuno che abbia esperienza

Carlo Conti chiude subito le porte a De Martino per Sanremo. Il conduttore ha spiegato che serve qualcuno con più esperienza e ha confermato che il prossimo anno il Festival avrà un altro volto. La scelta sembra già fatta, e De Martino rischia di restare fuori dalla lista dei favoriti.

Carlo Conti lo ribadisce con chiarezza: il prossimo anno il Festival di Sanremo avrà un altro conduttore. Dopo le ironie dei giorni scorsi sul suo possibile successore, il presentatore fiorentino ha voluto precisare meglio la sua posizione, mettendo fine alle interpretazioni più fantasiose. In un primo momento aveva scherzato sull'identikit ideale, parlando di qualcuno "più giovane, aitante e belloccio", parole che avevano fatto pensare a una sorta di investitura indiretta per Stefano De Martino, anche alla luce di una presunta opzione contrattuale legata a Sanremo 2027. "Non basta essere giovani".

