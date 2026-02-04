Conti boccia De Martino per il prossimo Sanremo? Serve qualcuno che abbia il know how e l’esperienza

Carlo Conti ha chiuso definitivamente la porta a Stefano De Martino come conduttore del prossimo Festival di Sanremo. Durante un evento, il conduttore ha detto chiaramente che al suo posto arriverà qualcuno con più esperienza e know how, senza fare troppi giri di parole. Ha anche scherzato sul suo successore, dicendo che preferirebbe qualcuno più giovane e più bello, ma le scelte sembrano già fatte. Per ora, niente De Martino, e i rumors sul suo possibile ritorno restano solo indiscrezioni.

Carlo Conti ribadisce: il prossimo anno al timone del Festival di Sanremo ci sarà qualcun altro. Giorni fa aveva anche ironizzato sul suo successore, auspicando qualcuno "più giovane, aitante e belloccio", 'parametri' facevano supporre una benedizione per Stefano De Martino (il cui contratto prevederebbe un'opzione proprio per Sanremo 2027). Adesso, invece, correggere il tiro: Serve qualcuno che abbia il know how e l'esperienza . le ore di volo per poter guidare una macchina del genere dichiara il conduttore a Radio Subasio. "C'è solo l'imbarazzo della scelta", sostiene. Ma sa perfettamente che non è così: quali e quanti conduttori oggi saprebbero prendere in mano le redini di Sanremo? Pochissimi, altro che 'imbarazzo della scelta'. Mentre si avvicina il Festival di Sanremo 2026, in programma su Rai1 dal 24 al 28 febbraio, si apre già il discorso sul futuro.

