Garlasco cerano le impronte del killer Ma | la confessione è un terremoto

Durante le indagini sul delitto di Chiara Poggi, sono state trovate delle impronte sul pigiama della vittima, ma non sono state notate al momento. Gennaro Cassese, il colonnello coinvolto nelle prime fasi delle indagini, ha spiegato che quelle tracce sembravano appartenere al possibile autore del crimine, anche se non sono state considerate all’epoca. La scoperta ha suscitato nuove riflessioni sull’andamento delle indagini.

Le impronte del killer di Chiara Poggi? Erano sul pigiama della vittima. "Ma non le abbiamo notate", spiega Gennaro Cassese, il colonnello dei carabinieri che condusse la prima indagine sul delitto. Dichiarazioni dirompenti, una rivelazione clamorosa. A quasi diciotto anni dall’omicidio di Garlasco, l’ex comandante torna su quelle ore nella villetta di via Pascoli, descrivendo una scena drammatica e ammettendo un errore che potrebbe aver inciso in modo decisivo sull’inchiesta. "C’era sangue ovunque in quella casa. Si percepiva subito – spiega a Quarto Grado su Rete4 – che era stata commessa una violenza sul corpo di quella ragazza. Tutto il personale entrò con calzari e guanti, ad accezione dei primi due carabinieri". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

