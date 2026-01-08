Aurora Livoli la confessione-choc del killer | Non mi ero accorto fosse morta

Aurora Livoli, giovane donna vittima di un tragico episodio a Milano, è stata uccisa nella notte tra il 28 e il 29 dicembre. Gabriel Valdez Velazco, cittadino peruviano, avrebbe confessato di aver commesso il delitto, dichiarando di non essersi reso conto della morte della vittima. La vicenda ha suscitato attenzione e interrogativi sulla dinamica dei fatti e sulle circostanze che hanno portato a questa tragedia.

Gabriel Valdez Velazco, cittadino peruviano, avrebbe confessato la violenza sessuale e l'omicidio di Aurora Livoli, avvenuto la notte tra il 28 e 29 dicembre a Milano. Lo ha chiarito il suo legale al termine dell'interrogatorio del 57enne nel carcere di San Vittore. "In un quadro meramente indiziario, c'è stata un'ammissione da parte del mio assistito dei reati, dell'omicidio e del rapporto sessuale", ha detto l'avvocato. L'uomo avrebbe rivelato anche le circostanze che l'hanno portato a incontrare la 19enne di Latina. "Ha dichiarato che si sono incontrati, che la ragazza voleva un aiuto per comprare delle sigarette". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Aurora Livoli, la confessione-choc del killer: "Non mi ero accorto fosse morta" Leggi anche: Aurora Livoli, il peruviano fermato confessa l'omicidio e gli abusi: "Non mi sono accorto" Leggi anche: Femminicidio Aurora Livoli, Velazco confessa anche gli abusi: "Non credevo fosse morta" Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Aurora Livoli, la mossa per stordirle: cosa faceva il killer alle sue vittime | .it; Ultime notizie/ Ultim'ora oggi, identificata la donna trovata senza vita a Milano: è una 19enne di Latina; EMERGENZA SICUREZZA/ Cosa dicono i numeri su criminalità e migranti e quegli sforzi annullati dai magistrati; Garlasco, De Giuseppe (Iene): Alberto Stasi incastrato con una telefonata/ Tutti temono. Velazco confessa l’omicidio di Aurora Livoli e gli abusi sessuali - Ha confessato l’omicidio di Aurora Livoli e ha ammesso anche di aver abusato della giovane Emilio Gabriel Valdez Velazco, 57 anni, detenuto nel carcere di San Vittore. latinaoggi.eu

Aurora Livoli uccisa, Valdez Velazco confessa l’omicidio e gli abusi: "Ho vegliato su di lei" - Aurora Livoli uccisa, l’assassino confessa omicidio e abusi: le drammatiche confessioni ai magistrati e i precedenti del 57enne. notizie.it

Aurora Livoli, l'assassino Valdez Velazco ha confessato: «Ho abusato di lei, ma non mi sono accorto che fosse morta» - L'uomo, interrogato questa mattina nel carcere di San Vittore dal pm Antonio Pansa e dalla collega ... ilmessaggero.it

Omicidio di Aurora Livoli, l’assassino ha confessato x.com

Aurora Livoli, Valdez Velazco confessa: «L'ho violentata, poi non mi sono accorto che è morta. Mi aveva chiesto soldi per le sigarette» - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.