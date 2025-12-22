Aggredita in più fasi, nuove tracce di sangue e impronte e l'ipotesi che l'assassino si sia fermato ad osservare la scena dall'alto della scala della cantina dove il corpo di Chiara Poggi sarebbe poi stato ritrovato. Sono le clamorose indiscrezioni rilanciate dal Tg1, che avrebbe rivelato nuove ipotesi degli inquirenti sul delitto di Garlasco. Secondo gli ultimi rilievi infatti della procura, il 13 agosto 2007 Chiara Poggi sarebbe stata aggredita in più fasi e il suo assassino avrebbe poi trascinato o trasportato il suo corpo per poi buttarlo giù dalla scala della cantina. In questo esatto momento, si sarebbe appoggiato con il piede e la mano sul muro in cima alle scale lasciando l'impronta 33 e la traccia 44. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Nuove tracce e impronte, il dettaglio delle scale e l'aggressione: terremoto in vista su Garlasco

