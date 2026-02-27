Gardone Riviera | Medioevo in Bricks

A Gardone Riviera si può ammirare una rappresentazione in mattoncini che riproduce un paesaggio medievale. La scena include castelli merlati, cavalieri in armatura, strutture fortificate e dettagli di vita quotidiana. Tra torri, ponti levatoi e draghi, il tutto si sviluppa in modo dettagliato e fedele. La mostra è aperta al pubblico e presenta varie ambientazioni ispirate al Medioevo.

Castelli merlati, cavalieri in assetto da battaglia, città fortificate e scene di vita quotidiana prendono forma pezzo dopo pezzo, tra torri, ponti levatoi e draghi. Ma non siamo in un manoscritto miniato: siamo a Gardone Riviera, dove il Medioevo torna protagonista in una veste sorprendentemente. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

