Gardone Riviera | Medioevo in Bricks

A Gardone Riviera si può ammirare una rappresentazione in mattoncini che riproduce un paesaggio medievale. La scena include castelli merlati, cavalieri in armatura, strutture fortificate e dettagli di vita quotidiana. Tra torri, ponti levatoi e draghi, il tutto si sviluppa in modo dettagliato e fedele. La mostra è aperta al pubblico e presenta varie ambientazioni ispirate al Medioevo.

Castelli merlati, cavalieri in assetto da battaglia, città fortificate e scene di vita quotidiana prendono forma pezzo dopo pezzo, tra torri, ponti levatoi e draghi. Ma non siamo in un manoscritto miniato: siamo a Gardone Riviera, dove il Medioevo torna protagonista in una veste sorprendentemente. Gardone Riviera, dal 29 febbraio all'1 marzo il Medioevo prende la forma dei LegoA Gardone Riviera il Medioevo prende forma… in mattoncini Lego. Sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo Villa Alba ospita Medioevo in Bricks, l'atteso ...