Lago di Garda sì al collegamento Sirmione-Padenghe-Gardone Riviera

Il progetto della ciclovia del Garda prosegue con alcuni interventi confermati e altri rinviati. Mentre la tratta tra Sirmione e Padenghe, e quella tra Padenghe e Gardone Riviera saranno realizzate, il terzo lotto, che avrebbe collegato Gardone Riviera a Limone sul Garda, non verrà costruito a causa di criticità idrogeologiche.

Limone sul Garda (Brescia), 15 dicembre 2025 – Il terzo lotto della ciclovia del Garda, Gardone Riviera - Limone sul Garda, non sarà realizzato per una serie di criticità idrogeologiche, mentre saranno eseguiti quello tra Sirmione e Padenghe e quello tra Padenghe e Gardone Riviera. La decisione è stata presa nei giorni scorsi e così Regione Lombardia è corsa ai ripari, di modo da offrire una alternativa interessante e piacevole ai tanti cicloturisti che ogni anno si recano sul lago di Garda. L'alternativa sarà un viaggio sui battelli di Navigazione Laghi. Nelle scorse ore la Giunta regionale della Lombardia, su proposta dell' assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Maria Terzi, ha approvato lo schema di protocollo d'intesa con la Provincia di Brescia e Navigazione Laghi per progettare le imbarcazioni destinate all'iniziativa.

