Auto in fiamme mentre imperversa il maltempo | sul posto vigili del fuoco e carabinieri

Questa mattina a Francavilla Fontana un’auto è stata avvolta dalle fiamme sotto una pioggia torrenziale. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri, che stanno ancora cercando di capire cosa abbia provocato l’incendio. La Ford Focus è stata completamente bruciata, mentre le strade sono allagate a causa del maltempo. Nessuno si è fatto male, ma il fatto ha creato scompiglio in città.

FRANCAVILLA FONTANA - L'incendio si è sviluppato mentre la pioggia batteva forte. Una Ford Focus è stata avvolta dalle fiamme nel pieno dell'ondata di maltempo che imperversava nel Brindisino. Il veicolo era parcheggiato invia Abbadessa, a Francavilla Fontana. La macchina era parcheggiata sul.

