Il 4 gennaio 2026, la Galleria dell’Accademia e i musei del Bargello apriranno gratuitamente le loro porte per la prima “Domenica al Museo” dell’anno. Questa iniziativa consente di visitare alcune delle più importanti collezioni fiorentine senza costi, offrendo l’opportunità di scoprire l’arte e la storia della città in un momento di particolare rilievo culturale.

Firenze, 30 dicembre 2025 – Prima “Domenica al Museo” del 2026 per il nuovo istituto museale fiorentino. Galleria dell’Accademia di Firenze e Musei del Bargello si preparano ad accogliere i visitatori il 4 gennaio in occasione della #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’accesso con biglietto gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali la prima domenica di ogni mese. Per l’occasione, sarà possibile visitare gratuitamente la Galleria dell’Accademia di Firenze, il Museo Nazionale del Bargello, il Museo delle Cappelle Medicee e il Complesso di Orsanmichele. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Galleria dell’Accademia e musei del Bargello: ingresso gratis il 4 gennaio

Firenze, ingresso gratuito alla Galleria dell'Accademia e musei del Bargello - Il periodo delle festività di dicembre si apre con numerose opportunità per ammirare le collezioni dell’istituto museale recentemente costituito. lanazione.it

Galleria dell’Accademia e Musei del Bargello accolgono due nuove sculture - Provenienti dal museo Archeologico nazionale di Firenze, l’Apollo citaredo e l’Eroe nudo con corno dal 18 novembre sono visibili all’uscita della Galleria dell’Accademia Firenze, 18 novembre 2025 - lanazione.it

Andreina Contessa, chi è la nuova direttrice della Galleria dell’Accademia di Firenze e del Bargello - In passato ha diretto il Nahon Museum of Italian Jewish Art, il Castello di Miramare e la Direzione Regionale Musei Friuli Venezia Giulia. lettera43.it

