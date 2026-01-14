Galleria dell' Accademia e Musei del Bargello | biglietto unico e orari unificati

La Galleria dell'Accademia e i Musei del Bargello di Firenze offrono un biglietto unico con orari unificati, consentendo di visitare sette musei e accedere a un patrimonio di oltre 50.000 manufatti artistici. Questa soluzione permette di esplorare con facilità e comodità le ricche collezioni di sculture, dipinti, arredi e altre opere, facilitando un’esperienza culturale completa e accessibile nella città.

Firenze, 14 gennaio 2026 – Sette musei, una collezione di 50.632 manufatti artistici - tra sculture, dipinti, arazzi, avori, gioielli, maioliche, medaglie, monete, tessuti, strumenti musicali, arredi e armi antiche - per 18.610 metri quadrati di superficie espositiva totale e la più ricca e significativa raccolta di opere di Michelangelo Buonarroti al mondo. Con un'affluenza complessiva di oltre 3 milioni di visitatori nel 2025, il neonato sistema museale Galleria dell'Accademia di Firenze e Musei del Bargello si configura come uno dei più articolati e rilevanti del panorama italiano e non solo.

Accademia e Bargello, da biglietto cumulativo a percorsi tematici - Dal biglietto cumulativo ai tre percorsi tematici sono tra le principali novità del gruppo di musei statali Galleria dell'Accademia di Firenze e Musei del Barg ... msn.com

Sette musei e un’unica visione: a Firenze nasce un nuovo “gigante” culturale - Nasce un nuovo polo museale il sistema "Galleria dell’Accademia di Firenze e Musei del Bargello" che riunisce sette musei fiorentini ... intoscana.it

Galleria dell’Accademia di Firenze e Musei del Bargello annunciano nuovi appuntamenti per il programma "OverArt". L'iniziativa – che fa parte del progetto di Fondazione CR Firenze "Welfare Culturale" 2025-2026 – è pensata per favorire il benessere e l'inc facebook

