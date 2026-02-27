Galiano | Bisogna andare oltre l' atto violento e capirne le cause

Un rappresentante ha affermato che è necessario superare l’atto violento e concentrarsi sulle ragioni che lo provocano. A Milano, il 27 febbraio, si è detto che le cause della violenza di genere spesso derivano da ambienti familiari in cui le emozioni non vengono condivise, espresse o gestite in modo chiaro. La discussione si è focalizzata su questi aspetti senza entrare in dettagli specifici sui casi.

Milano, 27 feb. (Adnkronos) - "Bisogna capire le cause che spingono alla violenza" di genere, "spesso nascono in famiglie dove le emozioni non vengono raccontate, espresse o circoscritte entro un perimetro definito. Noi ci occupiamo proprio di parlare di emozioni e di 'scomporre' le parole, per capire come smontare questo meccanismo il più possibile e scongiurare il pericolo che la violenza si perpetui. Nove volte su dieci, infatti, gli episodi più violenti scaturiscono da una mancata interpretazione delle proprie emozioni e dall'assenza di una 'grammatica degli affetti". Sono le parole di Enrico Galiano, scrittore e insegnante, intervenuto a Milano all'evento organizzato da Coop per presentare le azioni che metterà in campo nel 2026 in tema parità di genere.