Riace gemellata con Gaza City il no del governo Mimmo Lucano | Un atto violento

È scaturito un braccio di ferro tra il Comune di Riace e il governo Meloni per la decisione del sindaco Mimmo Lucano di gemellare il comune calabrese con Gaza City. A rivelarlo è lo stesso Lucano, oggi anche europarlamentare di Alleanza Verdi-Sinistra, che in un’intervista alla Stampa spiega: «Normalmente un sindaco, in questi giorni, si aspetta gli auguri dalle altre istituzioni. A Riace, invece, è arrivata una lettera con la quale il governo Meloni, per bocca del ministro leghista Calderoli, ci dice che non abbiamo il suo assenso al gemellaggio del mio comune con la città di Gaza, per oltre due anni assediata da un vero e proprio genocidio messo in atto da Israele». 🔗 Leggi su Open.online

