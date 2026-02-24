Gaia Pasquariello di Montemiletto | il sogno di Sanremo si avvera

Gaia Pasquariello di Montemiletto ha realizzato il suo sogno di partecipare a Sanremo, grazie a una vittoria in un contest musicale locale. La ragazza, che ha iniziato a cantare da bambina, ha ottenuto il pass per la prestigiosa kermesse dopo aver conquistato la giuria con la sua voce. La sua vittoria ha attirato l'attenzione di molti appassionati, pronti a seguire il suo percorso. Ora, si prepara a salire sul palco più famoso d’Italia.

La giovane cantante sarà protagonista a Sanremo DOC e Casa Sanremo Live Box rappresentando la sua terra e la passione per la musica Nel silenzio rispettoso delle aule e delle sale di musica spesso nascono talenti destinati a calcare palcoscenici prestigiosi. Tra questi spicca Gaia Pasquariello, quattordicenne di Montemiletto, pronta a vivere un’esperienza unica a Sanremo nei prossimi giorni. Il 26 e il 27 sarà ospite presso Sanremo DOC e Casa Sanremo Live Box, grazie all’iniziativa dell’associazione VMA Production, guidata dal maestro Vincenzo Capasso. Gaia frequenta la 2 B dell’Istituto ITE “Amabile” di Avellino, nell’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

C'è attesa per i due giovani artisti di Montemiletto, Gaia Pasquariello e Piero Napolitano, che approderanno a Casa Sanremo per esibirsi proprio nella settimana più attesa per la musica italiana

