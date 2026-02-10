Gianna Nannini annuncia GiannaGold una data evento a Berlino

Gianna Nannini annuncia un concerto speciale a Berlino. La rocker italiana festeggia 50 anni di carriera con un progetto di due anni e una data evento in Germania. La prima tappa sarà a Berlino, dove si esibirà nel 2026, segnando un ritorno in scena importante dopo cinque decenni di musica. La cantante ha deciso di celebrare il traguardo con questa grande occasione, annunciando anche il suo progetto GiannaGold, che accompagnerà i prossimi due anni.

Gianna Nannini festeggia 50 anni di carriera con un progetto di due anni e una data zero a Berlino. A distanza di 50 anni dalla prima pubblicazione (l'album Gianna Nannini), che l'ha consacrata come la rocker europea per eccellenza, Gianna Nannini annuncia oggi GiannaGold: un progetto di due anni per celebrare questo importante traguardo, a partire da un primo grande evento: l'unico live del 2026. Il 19 settembre Gianna Nannini, dopo un unico epocale concerto del 1988, realizzerà il sogno di riportare la sua indomabile energia sullo storico palco dell'arena rock Waldbühne di Berlino, da sempre sede di alcuni dei più grandi concerti rock internazionali: sarà uno speciale rock show sinfonico a celebrazione di una carriera costellata di incredibili successi, che segna l'inizio della collaborazione tra l'artista e Vivo Concerti.

