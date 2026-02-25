Sanremo 2026 | chi è Gianna Pratesi la centenaria che ha incantato l’Ariston

Dalla Scozia al palco del Festival: la storia della 105enne Gianna Pratesi che votò nel 1946 e ha commosso l’Italia. Il Festival di Sanremo non è solo musica, ma spesso si trasforma in un grande album dei ricordi della nostra nazione. Nella prima serata dell’edizione 2026, a prendersi la scena non è stato un cantante, ma Gianna Pratesi. Classe 1920, con i suoi centocinque anni portati con un’energia invidiabile, Gianna è salita sul palco sottobraccio al figlio, diventando immediatamente l’idolo del pubblico. La sua non è solo una storia di longevità, ma una testimonianza vivente di libertà: è stata infatti tra le prime donne a esercitare il diritto di voto nel fatidico 2 giugno 1946, scegliendo senza esitazioni la Repubblica. Nata a Chiavari, Gianna ha attraversato il secolo breve portando con sé i valori di una famiglia dichiaratamente antifascista. Ai microfoni di Carlo Conti ha ricordato con estrema lucidità le peripezie del padre per sfuggire al regime e il fratello sottratto miracolosamente a un’esecuzione. 🔗 Leggi su Novella2000.it

“Il 2 giugno del 1946 andarono a votare per la prima volta le donne. Una di queste era Gianna Pratesi”: così Carlo Conti ha introdotto l’ospite d’onore della prima serata del Festival di Sanremo. Di Chiavari, 106 anni il prossimo marzo, sul voto tra monarchia e r - facebook.com facebook

Gianna Pratesi, anni 106. Essere antifascisti allunga la vita. W sempre l’Italia antifascista x.com