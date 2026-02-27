Gabriele Quattrini | Cervelli ci sprona sempre a dare qualcosa in più Voglio farmi trovare pronto contro le stelle MLB

Nell’ultima puntata di Strike Zone, trasmissione su YouTube di OA Sport, è stato ospite Gabriele Quattrini, lanciatore della nazionale di baseball. Quattrini ha parlato della sua preparazione in vista della prima partecipazione al World Baseball Classic e ha commentato come Cervelli lo sproni a migliorare continuamente, con l’obiettivo di essere pronto contro le stelle della MLB.

Le aspettative sono alte: “Sicuramente un po’ di pressione c’è, soprattutto per me che non ho mai vissuto le esperienze da professionista, però dall’altra parte sono molto emozionato e non vedo l’ora di competere con tutti i grandi del baseball, che fino all’anno scorso vedevo in tv soltanto, adesso invece mi ritrovo faccia a faccia dal monte al box. Mi aspetto sicuramente di divertirmi, perché è un’esperienza che non capita a tutti, e quindi voglio prendere tutto il possibile che questo evento mi possa dare, e competere al massimo delle mie possibilità, e vediamo poi se se sarà un risultato positivo“. L’ambiente azzurro: “Avendo vissuto il disastro dell’ultima edizione dell’Europeo 2023 posso dire con certezza che nell’ambiente l’aria che si respira all’interno anche della squadra stessa è molto differente rispetto agli altri anni. 🔗 Leggi su Oasport.it

