Piazza | Imparo dai senatori per farmi trovare pronto

Giorgio Piazza, il più giovane del roster della Scandone Avellino, si prepara alla ripresa del campionato con entusiasmo. Classe 2007, il ragazzo dice di imparare dai senatori per essere pronto quando arriverà il suo momento. È consapevole delle difficoltà, ma si impegna ogni giorno in allenamento per migliorare e contribuire alla squadra. La sua presenza tra i più esperti dà fiducia e mostra già una grande maturità. Ora aspetta soltanto di scendere in campo e mettere in pratica tutto quello che sta imparando.

Tempo di lettura: 2 minuti Giorgio Piazza, classe 2007 e elemento più giovane del roster della Scandone Avellino, analizza il suo momento e quello della squadra in vista della ripresa del campionato. La guardia biancoverde si sofferma sulla crescita personale e sul lavoro svolto durante la sosta per preparare la trasferta di Angri. Nonostante la giovane età, Piazza mostra consapevolezza riguardo al peso della maglia: "Anche essendo il più piccolo del gruppo e sentendo un po' di pressione addosso, sono felice di far parte di una società storica come la Scandone. Cerco sempre di dare il massimo in allenamento e in partita quando mi viene dato spazio; sento la fiducia del coach e dei compagni".

