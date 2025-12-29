Luis Henrique | Lavoro per farmi trovare pronto Fondamentale…
Luis Henrique, dopo la vittoria dell’Inter contro l’Atalanta, ha condiviso le sue impressioni in un’intervista a Inter TV. Ha sottolineato l’importanza di prepararsi accuratamente e di essere sempre pronto ad affrontare sfide complesse, evidenziando l’impegno necessario per mantenere alta la concentrazione in partite difficili. Le sue parole riflettono l’approccio professionale e la determinazione del giocatore nel contesto della stagione nerazzurra.
Luis Henrique. Dopo il successo dell’ Inter sul campo dell’ Atalanta, Luis Henrique ha condiviso le sue impressioni ai microfoni di Inter TV, raccontando le difficoltà incontrate in una partita sempre ostica per i nerazzurri. L’esterno brasiliano ha evidenziato la forza dell’avversario: “ L’Atalanta è una squadra che marca sempre a uomo, per noi esterni non è mai semplice. Ma abbiamo tanta qualità e siamo riusciti comunque a fare la nostra partita “. Una vittoria conquistata con determinazione, che ha richiesto anche un grande dispendio fisico: “ Sono stanco, ma felice e sorridente “. Il giocatore ha poi sottolineato l’importanza di mantenere la posizione in classifica e restare protagonisti nella lotta per il vertice: “ È fondamentale essere lì davanti. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
