Roberto Vannacci lancia Futuro Nazionale il nuovo partito di destra con un programma di sei punti

Roberto Vannacci ha annunciato la nascita di un nuovo partito, chiamato Futuro Nazionale. Si tratta di un movimento di destra con un programma di sei punti. Vannacci ha preso ufficialmente il comando e ha mostrato il logo del partito, che riprende la fiamma tricolore, simile a quella di Fratelli d’Italia. La notizia fa discutere, anche perché il simbolo richiama simboli già noti nel panorama politico.

È ufficiale. Roberto Vannacci è alla guida di un partito tutto suo. Si chiama Futuro Nazionale e nel logo c'è una fiamma tricolore, la stessa - contestata - che compare sul simbolo di Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. Ma, le somiglianze finiscono qui. Il nuovo partito è "un sogno" di destra.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Roberto Vannacci

Negli ultimi giorni, Roberto Vannacci ha fatto un passo deciso e ha lasciato la Lega.

Vannacci ha annunciato la nascita di un nuovo partito chiamato Futuro nazionale.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Roberto Vannacci

Argomenti discussi: Il partito di Vannacci: Futuro Nazionale, il generale sarà segretario. Il lancio sui social: Italia, stiamo arrivando; Vannacci lancia Futuro Nazionale, il generale verso l’uscita dalla Lega con un suo partito: resa dei conti a destra; Vannacci deposita il simbolo Futuro Nazionale; Vannacci deposita il marchio del partito Futuro Nazionale e rompe con la Lega, è solo un simbolo.

Vannacci lancia Futuro Nazionale: verso l’addio alla Lega e un nuovo partito(LaPresse) Fiamma tricolore su fondo blu e la scritta Vannacci. Si chiama Futuro Nazionale il simbolo di quello che potrebbe diventare il nuovo partito del generale Roberto ... ilmattino.it

Vannacci lascia la Lega, l'ultimatum di Salvini e la sfida alla Meloni: ecco perché esce dal CarroccioDa giorni aveva varcato il Rubicone. Roberto Vannacci non è un generale della Lega. Non più. Vuole le sue truppe e il suo partito. Futuro Nazionale. Il tricolore nel simbolo ... ilmattino.it

“Proseguo per la mia strada da solo, con tutti quelli che inseguono il sogno di lasciare ai propri figli un Paese migliore di quello che loro stessi hanno ricevuto dai propri genitori”. Con un post su Instagram Roberto Vannacci ufficializza il divorzio definitivo con l - facebook.com facebook

Roberto #Vannacci è pronto a lasciare la #Lega. Secondo quanto si apprende in ambienti del carroccio, l'europarlamentare e vicesegretario del partito darà l'annuncio oggi. x.com