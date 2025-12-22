Pirata della strada investe disabile in carrozzina lo ferisce e fugge
Ad Aquino, in provincia di Frosinone, un disabile di 43 anni che procedeva lungo la strada a bordo della propria carrozzina, è stato urtato da un'auto durante un sorpasso, cadendo a terra. Il conducente del veicolo, invece di fermarsi a prestare soccorso, si è dato alla fuga, facendo perdere le tracce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118, che hanno disposto il trasporto del ferito all'Ospedale "Santa Scolastica" di Cassino per le cure del caso. Sono scattate le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente e individuare il responsabile. Grazie alle testimonianze raccolte e all'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, i militari sono riusciti a risalire al presunto autore. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Milano, col furgone investe un pedone di 87 anni e lo lascia in fin di vita: caccia al pirata della strada
Leggi anche: Milano, col furgone investe un pedone di 87 anni e lo lascia in fin di vita: caccia al pirata della strada
Pirata della strada investe una donna in Canton Ticino e fugge: 36enne in gravi condizioni - L'incidente è avvenuto questa notte a Canobbio, sul posto la polizia cantonale che cerca testimoni per poter risalire all'identità dell'automobilista che non si è fermato a prestare soccorso alla vitt ... varesenoi.it
Travolta da un’auto e lasciata a terra: pirata della strada investe una ragazza e fugge senza prestare soccorso, scattano le indagini della polizia locale - E' successo a Gavardo e gli agenti della polizia locale Valle Sabbia hanno avviato immediatamente le indagini per riuscire ... ildolomiti.it
Investe un pedone a Cuneo e fugge, per il pirata della strada c’è la denuncia - Il responsabile, fermato dalla Polizia Locale, aveva un tasso alcolemico tre volte superiore al limite di legge ... cuneodice.it
OMICIDIO STRADALE A ROMA, ARRESTATO IL PIRATA DELLA STRADA A REGGIO CALABRIA L’incidente mortale del 9 dicembre in via Ettore Rolli, la fuga e l’omissione di soccorso: decisivo il lavoro investigativo coordinato dalla Procura di Roma tra telec - facebook.com facebook
Casavatore, bengalese in bici investito e ucciso: ora è caccia al pirata della strada x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.