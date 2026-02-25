Furti alla Coin a Roma Termini le chat che incastrano dipendenti e agenti | Hai un profumo per me? Loro si difendono gli audio | È la cassiera che rubava

Sono i video e le chat trovate nei loro telefoni a incastrare, secondo gli inquirenti, i dipendenti dello store Coin di Roma Termini indagati per furto aggravato insieme a carabinieri, poliziotti e dipendenti di altro negozi dello scalo ferroviario che facevano shopping a prezzi stracciati, oppure direttamente gratis. «Eh ce l'hai un profumo per me. per me personale però», scrive un poliziotto a una commessa. «Amore mio nn ci sono. settimana ti penso», risponde lei. Quando la cassiera più inguaiata viene sospesa, una dipendente scrive a un agente: «Tieniti questa informazione molto riservata. ci stanno a lavorà sopra». E la replica: «Se hai bisogno di un aiuto. so io che cosa proporgli». E ancora, la dipendente scrive: «Si fa dappertutto. solo che qui si è esagerato». I magistrati parlano di «modalità collaudate, frutto di una minuziosa attività di ideazione e programmazione» e di un «sistematico ricorso a mezzi fraudolenti per eludere ogni forma di vigilanza». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

