Fuorionda di Alicia Keys e Ramazzotti a Sanremo durante la pubblicità per l'errore tecnico Conti | Che figura

Durante la terza serata di Sanremo 2026, sono stati diffusi online alcuni video del fuorionda di Alicia Keys e Eros Ramazzotti, ripresi mentre si trovavano all'Ariston con Carlo Conti. In quei momenti, si sono intrattenuti con il conduttore, mentre si verificava un errore tecnico durante la diretta. La scena ha attirato l’attenzione degli spettatori e dei presenti in sala.