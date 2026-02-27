Fuorionda di Alicia Keys e Ramazzotti a Sanremo durante la pubblicità per l'errore tecnico Conti | Che figura
Durante la terza serata di Sanremo 2026, sono stati diffusi online alcuni video del fuorionda di Alicia Keys e Eros Ramazzotti, ripresi mentre si trovavano all'Ariston con Carlo Conti. In quei momenti, si sono intrattenuti con il conduttore, mentre si verificava un errore tecnico durante la diretta. La scena ha attirato l’attenzione degli spettatori e dei presenti in sala.
I video del fuorionda dell'Ariston durante la terza serata di Sanremo 2026. Alicia Keys ed Eros Ramazzotti, con Carlo Conti, hanno intrattenuto il pubblico durante l'intervento per l'errore tecnico. Il conduttore: "Che figura". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Problemi tecnici a Sanremo per Eros Ramazzotti e Alicia Keys, social contro Carlo Conti: "Che figuraccia"Problemi tecnici durante la terza serata di Sanremo 2026 hanno ritardato l’attesa esibizione di Eros Ramazzotti e Alicia Keys.
Problemi tecnici a Sanremo per Eros Ramazzotti e Alicia Keys, social contro Carlo Conti: "Che figuraccia"- BREProblemi tecnici prima dell’esibizione di Eros Ramazzotti e Alicia Keys a Sanremo 2026 scatenano critiche social contro Carlo Conti.
Temi più discussi: Fuorionda. Con Dargen D’Amico l’AI si prende Sanremo; Sarà per sempre Sal (Sanremo, terza serata); Sanremo 2026, le pagelle della terza serata del Festival; Sanremo 2026: le foto dei 10 momenti più belli della terza serata.
Alicia Keys, dalle radici di Sciacca e Lamezia Terme alla conquista del mondo. E stasera è pronta ad infiammare Sanremo con Eros RamazzottiL'artista statunitense (con influenze calabro-sicule) sarà la grande protagonista della terza serata in programma al teatro Ariston ... msn.com
Sanremo 2026, Eros Ramazzotti e Alicia Keys i superospiti della terza serataL'annuncio di Carlo Conti in diretta al Tg1. I due artisti per la prima volta dal vivo insieme e in anteprima mondiale ... msn.com
Il festival della normalità trova armonia con Alicia Keys che incontra Eros Ramazzotti e ne nasce un duetto — L’aurora — finalmente in sintonia con quel palco testimone, in passato, di indimenticabili ospitate internazionali. Premio alla carriera a Mogol, le diver - facebook.com facebook
Eros Ramazzotti e Alicia Keys incantano con 'L'Aurora': è standing ovation x.com