Bocchino censurato al convegno sulle foibe l' ira di Fratelli d' Italia

Durante un convegno dedicato alle foibe, un intervento di Bocchino è stato interrotto e censurato, scatenando l’ira di Fratelli d’Italia. La vicenda ha portato ancora una volta a divisioni davanti a un tema che, invece, dovrebbe unire. La polemica si è accesa quando alcuni presenti hanno contestato l’intervento, ritenendolo inopportuno, e la discussione si è infiammata in pochi minuti. La questione ha riacceso il dibattito sulla libertà di parola e sul rispetto delle diverse opinioni nel ricordo di

Un boccone amaro, che proprio la sinistra non riesce a digerire. Una ricorrenza che, incredibilmente, riesce ancora a dividere laddove dovrebbe unire. Perché, in realtà, i nipotini di Carlo Marx sono ancora convinti che quei morti non fossero italiani innocenti. Ma fascisti. E, come tali, meritevoli di quell'atroce destino. Con l'avvicinarsi del 10 febbraio tornano le polemiche sul Giorno del Ricordo. La rossa Toscana dà inizio alle danze con una presa di posizione grottesca, imposta alla giunta guidata dal moderato, ex socialista Eugenio Giani dall'Anpi e dalla sinistra radicale. Le celebrazioni di martedì prossimo in consiglio regionale non prevederanno la partecipazione di relatori esterni, a differenza di quanto era stato stabilito dall'ufficio di presidenza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

