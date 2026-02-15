Professori a scuola per imparare a sensibilizzare ragazzi su eventi estremi | convegno ISS il 18 marzo

L’Istituto Superiore di Sanità ha organizzato un convegno il 18 marzo per insegnanti di scienze, dopo aver scoperto che molti studenti non conoscono i rischi legati ai eventi estremi. Durante l’incontro, i docenti imparano strategie pratiche per sensibilizzare i giovani su fenomeni come alluvioni e incendi, con l’obiettivo di renderli più consapevoli e preparati.