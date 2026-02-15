Professori a scuola per imparare a sensibilizzare ragazzi su eventi estremi | convegno ISS il 18 marzo
L’Istituto Superiore di Sanità ha organizzato un convegno il 18 marzo per insegnanti di scienze, dopo aver scoperto che molti studenti non conoscono i rischi legati ai eventi estremi. Durante l’incontro, i docenti imparano strategie pratiche per sensibilizzare i giovani su fenomeni come alluvioni e incendi, con l’obiettivo di renderli più consapevoli e preparati.
L'Istituto Superiore di Sanità organizza il 18 marzo un corso di formazione rivolto agli insegnanti di materie scientifiche delle scuole secondarie.
Scuola superiore, come sceglierla: “Seguite i consigli di orientamento dei professori: solo uno studente su 2 lo fa”
A Cesena, le iscrizioni alle superiori si avvicinano, ma ancora molti studenti non seguono i consigli dei professori.
Scuola e lavoro: il 56,1% degli studenti chiede consigli pratici su CV e mercato, mentre il 40,9% vuole imparare diritti e doveri
Gli studenti italiani vogliono più formazione pratica sulla ricerca di lavoro.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
