Fumo dal tetto durante lavori edili | paura in viale Roosevelt a Como

Alle 10.20 di questa mattina, in viale Roosevelt a Como, i vigili del fuoco sono intervenuti a causa di fumo che usciva dal tetto di un edificio durante lavori edili. Sul posto sono arrivate le squadre di soccorso per verificare la situazione e intervenire prontamente. La presenza di fumo ha attirato l’attenzione dei passanti e ha portato all’attivazione delle procedure di sicurezza.

Alle 10.20 di questa mattina, 27 febbraio 2026, è scattato un intervento di soccorso in viale Roosevelt a Como per la segnalazione di un incendio che interessava il tetto di un edificio. L'allarme, partito da alcuni residenti preoccupati per il fumo visibile dalla copertura, ha fatto rapidamente.