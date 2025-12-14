Tetto di un’abitazione avvolto dal fumo paura in paese

Sabato 13 dicembre, nel centro di Moena, si è sviluppato un incendio che ha coinvolto il tetto di un’abitazione, generando paura tra i residenti. L’evento ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e ha suscitato preoccupazione nella comunità locale. L’incidente ha evidenziato l’importanza di interventi tempestivi e di misure di prevenzione.

È stato un pomeriggio di paura quello di sabato 13 dicembre per alcuni abitanti di Moena che hanno assistito a un incendio in un'abitazione del centro del paese.Ancora non si conoscono con esattezza le cause che hanno fatto scaturire il rogo. Dalle prime informazioni è emerso che le fiamme sono.