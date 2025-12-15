Incidente a Como scooter a terra all’incrocio di viale Roosevelt-via Grandi
Mattinata complicata per la viabilità a Como. Poco prima delle 9.15 si è verificato un incidente in viale Roosevelt, all’incrocio con via Grandi e via Italia Libera, con uno scooter coinvolto e una persona finita a terra.L’episodio ha avuto ripercussioni immediate sul traffico, con rallentamenti. Quicomo.it
Spaventoso INCIDENTE in moto a 150km/h NON GUARDARE se ti impressioni
Rimini, tragico incidente mortale: una ragazza di 18 anni perde la vita in sella allo scooter a Sant’Ermete - Incidente stradale mortale questa mattina a Sant’Ermete sulla Strada Provinciale 258 a Sant’Ermete. corriereromagna.it
Scooter a terra a Brignole: 28enne soccorsa e trasportata al Galliera - Scooter cade questa mattina in piazza delle Americhe a Genova Brignole: donna di 28 anni soccorsa e trasferita al Galliera; dinamica in corso di accertamento. ligurianotizie.it
PROVINCIA DI COMO, L'INCIDENTE è impressionante: auto distrutta nel bosco. Articolo nel primo commento - facebook.com facebook