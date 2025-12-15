© Quicomo.it - Incidente a Como, scooter a terra all’incrocio di viale Roosevelt-via Grandi

Mattinata complicata per la viabilità a Como. Poco prima delle 9.15 si è verificato un incidente in viale Roosevelt, all’incrocio con via Grandi e via Italia Libera, con uno scooter coinvolto e una persona finita a terra.L’episodio ha avuto ripercussioni immediate sul traffico, con rallentamenti. Quicomo.it

Rimini, tragico incidente mortale: una ragazza di 18 anni perde la vita in sella allo scooter a Sant’Ermete - Incidente stradale mortale questa mattina a Sant’Ermete sulla Strada Provinciale 258 a Sant’Ermete. corriereromagna.it