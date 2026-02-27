Fulmine in Thailandia Bezzecchi firma il tempo record | è lui l' uomo da battere a Buriram

A Buriram, in Thailandia, Marco Bezzecchi ha dominato la prima giornata di prove del Gran Premio, segnando il miglior tempo in entrambe le sessioni con la sua Aprilia Racing. Il pilota riminese si è dimostrato il più veloce, stabilendo il riferimento da battere per il fine settimana. La sua performance ha attirato l'attenzione sul tracciato asiatico, dove si prepara a competere nei prossimi round.