Fulmine in Thailandia Bezzecchi firma il tempo record | è lui l' uomo da battere a Buriram
A Buriram, in Thailandia, Marco Bezzecchi ha dominato la prima giornata di prove del Gran Premio, segnando il miglior tempo in entrambe le sessioni con la sua Aprilia Racing. Il pilota riminese si è dimostrato il più veloce, stabilendo il riferimento da battere per il fine settimana. La sua performance ha attirato l'attenzione sul tracciato asiatico, dove si prepara a competere nei prossimi round.
Inizia sotto il segno di Marco Bezzecchi il weekend del Gran Premio della Thailandia. Sul tracciato di Buriram, il pilota riminese è stato il protagonista assoluto della prima giornata di prove, portando la sua Aprilia Racing davanti a tutti in entrambe le sessioni e confermando un feeling. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche: LIVE MotoGP, Test Buriram 2026 in DIRETTA: Bezzecchi firma il record della pista!
MotoGP, la griglia di partenza del Mondiale 2026 dopo i Test di Buriram: Marc Marquez, uomo da battere. Bezzecchi e Bagnaia i rivaliDalla prossima settimana si inizierà a fare sul serio a Buriram, in Thailandia, teatro della prima tappa del Mondiale MotoGP 2026.
La notizia è accompagnata da contenuti correlati.
Argomenti discussi: MotoGp, si parte: Marquez cerca il 10° titolo, l'Aprilia insegue da vicino.
LIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: Bezzecchi domina le pre-qualifiche, Bagnaia fuori dalla top10CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.07 La nostra diretta finisce qui, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport! 10.05 ... oasport.it
Aprilia subito forte in Thailandia: Bezzecchi primo nelle FP1Si è aperto il Gran Premio di Thailandia, prima tappa del Mondiale MotoGP 2026, con la prima sessione di prove libere sul circuito di Buriram. Marco Bezzecchi, in sella all’Aprilia, ha fatto segnare ... it.blastingnews.com