LIVE MotoGP Test Buriram 2026 in DIRETTA | Bezzecchi firma il record della pista!

Marco Bezzecchi ha stabilito il nuovo record della pista durante il test di Buriram 2026, spinto da una sessione intensa e condizioni favorevoli. Il pilota italiano ha mostrato un ritmo veloce e costante, migliorando il precedente limite stabilito in passato. Ai Ogura, con la sua performance, si avvicina molto al miglior tempo, confermando la competitività della squadra Aprilia. La giornata di test prosegue con molte aspettative per le prossime manches in programma.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.19 Ai Ogura completa la doppietta Aprilia e si inserisce in seconda posizione con 1’28?765, a meno di un decimo dal record di Bezzecchi. 11.17 Eccolo il record del circuito! 1’28?668 per Bezzecchi, che batte di 32 millesimi l’1’28?700 firmato da Bagnaia nel 2024 e porta l’Aprilia in vetta alla classifica odierna. 11.16 Miglior tempo assoluto dei test! 1’28?813 per Bezzecchi, che supera Marc Marquez di 23 millesimi e adesso continua a spingere mettendo nel mirino il record della pista. 11.15 In casa Aprilia è arrivato il momento del time-attack anche per Bezzecchi. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE MotoGP, Test Buriram 2026 in DIRETTA: Bagnaia e Bezzecchi provano ad avvicinarsi a MarquezPecco Bagnaia e Luca Bezzchi sono in pista a Buriram per i test preparatori del Mondiale di MotoGP 2026.

LIVE MotoGP, Test Buriram 2026 in DIRETTA: Marini e Morbidelli in vetta seguiti da BezzecchiDurante il test MotoGP a Buriram, Alex Marquez ha segnato il miglior tempo, migliorando di poco rispetto a Acosta e Marini.

