Ponte dei Leoni | Pugno di ferro contro i vandali

Il Ponte dei Leoni, recentemente danneggiato durante la notte di Capodanno, ha suscitato l'interesse del Consiglio comunale. L’episodio evidenzia la necessità di interventi per tutelare il patrimonio urbano e prevenire ulteriori atti di vandalismo. La questione richiede attenzione e azioni concrete per garantire la conservazione e la sicurezza di questo importante elemento storico della città.

Lo sfregio al Ponte dei Leoni, deturpato durante la notte di Capodanno, è arrivato anche in Consiglio comunale. L’episodio è stato al centro di alcuni interventi dei consiglieri di minoranza. Ad aprire la discussione il consigliere di Forza Italia, Massimiliano Longo, che ha riconosciuto la rapidità dell’intervento del Comune, ma ha poi sollecitato a tenere sempre il pugno duro. "Un episodio che ha colpito tutti", esordisce, definendo l’atto "un increscioso scempio, vandalico, opera di idioti che hanno danneggiato un simbolo della nostra città". Il consigliere ha espresso soddisfazione per l’efficienza delle videocamere che hanno permesso di identificare i responsabili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

