Ecco i vandali del Ponte dei Leoni Quattro individuati e denunciati Ora i genitori dovranno risarcire
Sono stati identificati e denunciati i quattro giovani responsabili dei danni al Ponte dei Leoni, dove uno dei leoni è stato gravemente danneggiato da un petardo. Ora, i genitori dei ragazzi dovranno affrontare il risarcimento dei danni. L’episodio ha suscitato preoccupazione sulla tutela del patrimonio culturale e sulla responsabilità dei minori in comportamenti vandalici.
Quattro ragazzini. Il gruppo che aveva infilato un petardo nella bocca di uno dei leoni facendola esplodere e danneggiandola pesantemente, è stato individuato. E l’idea di filmare tutto per farsi belli sui social gli si è ritorta contro. Sono quattro i minorenni ritenuti responsabili del grave danneggiamento del monumento sul Ponte dei Leoni, avvenuto nelle prime ore del 1° gennaio. I giovani, tutti di nazionalità italiana, risiedono nel territorio di Monza e della Brianza. Le indagini sono state portate avanti dalla Digos della Questura di Monza e Brianza, unitamente agli agenti della polizia locale di Monza, con il contributo del Centro Operativo Sicurezza Cibernetica – Polizia Postale Lombardia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
