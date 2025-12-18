torna al villaggio del fanciullo before christmas la festa del riccio con i tre allegri ragazzi morti

Venerdì 19 dicembre, il Villaggio del Fanciullo si anima con la terza edizione di “Before Christmas – La Festa del Riccio”. Un evento che unisce musica dal vivo, convivialità e atmosfera natalizia in un contesto speciale. I Tre Allegri Ragazzi Morti saranno protagonisti di una serata dedicata alla solidarietà, creando un momento di festa e condivisione per tutta la comunità. Un’occasione imperdibile per vivere il calore del Natale in compagnia.

