Casalguidi piange Giuseppe Biagini Fu tra i fondatori del circolo Mcl

A Casalguidi si piange la scomparsa di Giuseppe Biagini, tra i fondatori del circolo Mcl del paese. È deceduto ieri mattina, a pochi giorni dal suo 90º compleanno, il 16 gennaio. La sua presenza e il suo impegno hanno lasciato un segno importante nella comunità locale. La cittadinanza si unisce nel cordoglio per la perdita di una figura stimata e riconosciuta nel territorio.

Se n’è andato ieri mattina, alle soglie dei 90 anni che avrebbe compiuto tra pochi giorni (il prossimo 16 gennaio, per la precisione). Giuseppe Biagini non c’è più e con la sua scomparsa, Casalguidi e tutto il territorio comunale di Serravalle hanno perso così uno dei suoi personaggi ’storici’, che nel loro piccolo hanno contribuito alla crescita della frazione. In pensione ormai da anni dopo una vita lavorativa trascorsa da impiegato presso l’allora filiale locale della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Biagini era attivo anche nel sociale e nell’associazionismo. E’ stato ad esempio tra i fondatori decenni fa del circolo Mcl Ariston di Casalguidi, oltre che del Movimento Cristiano Lavoratori a livello nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Casalguidi piange Giuseppe Biagini. Fu tra i fondatori del circolo Mcl Leggi anche: Morto Fabrizio Vignoni (detto Caiola), fu tra i fondatori dei Pescara Rangers Leggi anche: Gioia Sannita piange la scomparsa del sindaco Giuseppe Gaetano Casalguidi piange Giuseppe Biagini. Fu tra i fondatori del circolo Mcl.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.