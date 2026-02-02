Maxi vincita in Italia trasforma 20 euro in 5 milioni ma non se ne accorge | come è andata a finire

Un uomo di Assisi ha scoperto di aver vinto 5 milioni di euro con una schedina da soli 20 euro, ma si è accorto della vincita solo giorni dopo. La sua vita è cambiata in un attimo, mentre lui continuava a vivere normalmente senza rendersi conto di aver fatto una delle vincite più grandi mai registrate in Italia. La notizia ha fatto il giro della città, lasciando tutti senza parole.

La cronaca locale di Assisi si tinge di colori vivaci grazie a una notizia che ha del clamoroso e che vede come protagonista un ignoto cittadino baciato dalla fortuna. Nel territorio assisano è stata infatti registrata una vincita straordinaria da cinque milioni di euro ottenuta tramite un biglietto del Gratta e Vinci della serie Maxi Miliardario. La notizia è stata resa pubblica dall’avvocato Valentina Abbati, la quale agisce per conto del vincitore che ha scelto di mantenere il più stretto riserbo sulla propria identità. Questo episodio non rappresenta solo un cambio radicale di vita per il diretto interessato, ma si inserisce in una serie di eventi fortunati che sembrano aver eletto la città di San Francesco come una vera e propria calamita per i premi milionari. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

