Un piccione si trasforma in modello per le strade di New York e fa impazzire TikTok | ecco chi è – IL VIDEO

Un piccione di New York sta conquistando TikTok grazie a un’inedita presenza nelle strade della città, anche nelle giornate più fredde e nevose. Con un’aria di sicurezza e un atteggiamento deciso, il volatile ha catturato l’attenzione degli utenti, diventando un vero e proprio modello urbano. Ecco chi è e perché sta facendo parlare di sé in rete.

Un po' boss, un po' padrone del mondo. Così con questa "attitude" appare un incredibile piccione a New York con temperature sotto lo zero per le abbondanti nevicate che ci sono state nei giorni natalizi. Un video è diventato virale su TikTok e ha incoronato il pennuto come il "più cool del web". Ma perché ha destato così tanta attenzione il protagonista in questione? Indossa un giubbino di piume targato The North Face e spavaldo si presta a posare per video e foto di turisti e passanti. Ma è una trovata pubblicitaria creata con l'IA? I presupposti ci sono tutti, ma gli utenti sono letteralmente impazziti per il volatile che è diventato popolarissimo, tanto da avere già altre richieste da parti di altri marchi famosi.

