Sì al Consiglio comunale aperto Confronto sui rincari della Tari Decisivo l’intervento di Roma

Il Consiglio comunale si apre per discutere dei rincari della Tari, un tema che ha richiesto oltre tre mesi di attesa e anche un’interpellanza parlamentare. La convocazione rappresenta un passo importante per affrontare le preoccupazioni dei cittadini e valutare possibili soluzioni, con un intervento decisivo da parte di Roma. Un confronto necessario per chiarire le modalità di calcolo e le eventuali misure di contenimento delle tariffe.

Ci sono voluti più di cento giorni, ma soprattutto un'interpellanza parlamentare, per ottenere la convocazione di un Consiglio comunale sul tema delle tariffe della tassa rifiuti. Convocazione che il presidente del Consiglio, il leghista Angelo Cozzi, aveva sempre negato, nonostante il dibattito suscitato in paese dagli incrementi della Tari. La questione è stata sollecitata al Parlamento dall'onorevole del Pd, Silvia Roggiani. "Il 3 ottobre del 2025 i consiglieri del Pd e della civica Bareggio 2013, sei su 17, hanno chiesto la convocazione di un Consiglio comunale aperto al pubblico. Nonostante le norme lo prevedano – ha sottolineato la Roggiani – il presidente del Consiglio non ha concesso la convocazione motivando che si trattava di un tema a carattere nazionale".

