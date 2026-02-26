Frignano sigilli al piazzale di via della Sapienza | sequestro della Polizia Provinciale per reati ambientali

Svolta nell’area di via della Sapienza a Frignano. Nella mattinata di oggi, la Polizia Provinciale di Caserta, coordinata dal Comandante Biagio Chiariello, ha posto sotto sequestro il piazzale interessato da un massiccio accumulo di rifiuti, prevalentemente scarti tessili e residui industriali, che da anni occupano il suolo senza apparente controllo. L’operazione odierna giunge al termine di una lunga serie di segnalazioni istituzionali e civiche. La vicenda era stata inizialmente posta all’attenzione delle autorità dai consiglieri comunali di opposizione, Aldo Simonelli e Vincenzo Mastroianni, i quali avevano depositato esposti relativi allo stato di abbandono del sito. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

