L’accordo tra l’Unione Europea e il Mercosur sta attraversando un momento di scrutinio legale, con la Corte di Giustizia Europea chiamata a valutare la sua legittimità. La recente votazione del Parlamento Europeo si è conclusa con 334 sì e 324 no, evidenziando divisioni tra le diverse forze politiche e interessi di vari gruppi di pressione. Un passaggio cruciale che potrebbe influenzare il futuro dell’intesa commerciale.

L’accordo Ue-Mercosur andrà alla Corte di Giustizia Europea per un’analisi sulla sua legittimità: la votazione del Parlamento Europeo di ieri è passata con 334 voti favorevoli e 324 contrari. Ci sarà ancora da aspettare per arrivare alla ratifica definitiva del trattato commerciale più ampio mai concluso dall’Unione Europea, concordato il 9 gennaio scorso dagli ambasciatori dei Ventisette e siglato il 16 febbraio dalla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen in Paraguay. Interessante sottolineare la natura composita e eterogenea della maggioranza creatasi per rallentare l’iter del patto con il blocco sudamericano composto da Argentina, Brasile, Uruguay e Paraguay. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Macron, Tusk, Orban, l’estrema destra, la sinistra radicale, la lobby agraria: l’asse disordinato che vuol fermare il Mercosur

