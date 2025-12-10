Sarkozy sposa il modello Italia e lancia l’unità delle destre europee | sì a Marine Le Pen no al fronte repubblicano

Secoloditalia.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell'ambito politico europeo, il sostegno di Sarkozy al

Dalla Francia arriva un nuovo “endorsement” al “modello Italia” di Giorgia Meloni – l’alleanza stabile tra destra tradizionale e destra radicale – che viene spesso citato in Europa come possibile riferimento di assetti politici futuri. Le aperture di Nicolas Sarkozy, contenute nel suo ultimo libro, ultimato nei giorni di detenzione, legittimano il Rn nell’arco repubblicano, facilitando sul piano culturale un allineamento con famiglie politiche europee conservatrici e nazional?sovraniste, anch e se non esiste ancora un disegno ufficiale di coordinamento strutturato con partiti come Fratelli d’Italia o Vox. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

sarkozy sposa il modello italia e lancia l8217unit224 delle destre europee s236 a marine le pen no al fronte repubblicano

© Secoloditalia.it - Sarkozy sposa il “modello Italia” e lancia l’unità delle destre europee: sì a Marine Le Pen, no al fronte repubblicano