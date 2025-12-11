Levante | Sono sapiosessuale Il mio compagno Pietro è un uomo veramente molto bello ma mi ha conquistato perché è un genio

Levante si definisce sapiosessuale, trovando seduzione nell’intelligenza piuttosto che nell’aspetto fisico. La cantante racconta come il suo compagno Pietro, pur essendo molto bello, l’abbia conquistata per il suo ingegno. La loro storia d’amore, iniziata con un’attrazione intellettuale, ha portato alla nascita della figlia Alma Futura.

Per lei significa sentirsi sedotta prima di tutto dall'intelligenza di una persona. Le è successo quando si è innamorata del padre della figlia Alma Futura. «È un uomo veramente molto bello, proprio un bonazzo, ma la cosa che mi ha conquistato di lui è che è un genio».