Levante | Sono sapiosessuale Il mio compagno Pietro è un uomo veramente molto bello ma mi ha conquistato perché è un genio
Levante si definisce sapiosessuale, trovando seduzione nell’intelligenza piuttosto che nell’aspetto fisico. La cantante racconta come il suo compagno Pietro, pur essendo molto bello, l’abbia conquistata per il suo ingegno. La loro storia d’amore, iniziata con un’attrazione intellettuale, ha portato alla nascita della figlia Alma Futura.
Per lei significa sentirsi sedotta prima di tutto dall’intelligenza di una persona. Le è successo quando si è innamorata del padre della figlia Alma Futura. «È un uomo veramente molto bello, proprio un bonazzo, ma la cosa che mi ha conquistato di lui è che è un genio». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Tra sabato, domenica e lunedì 8 dicembre si sono disputate tantissime partite e tornei, non solo per la nostra Levante Azzurro ma per molte società del territorio. In un weekend così ricco di calcio e di emozioni, purtroppo si - facebook.com Vai su Facebook
La stagione dei Cimenti è partita da Sestri Levante Vai su X
Levante: “Sono sapiosessuale, il mio compagno Pietro è un bonazzo ma anche un genio” - La cantante ha spiegato come questo si concretizza nel rapporto con il suo fidanzato Pietro Palumbo ... Come scrive fanpage.it
“Sono sapiosessuale. Il mio fidanzato è proprio un bonazzo però la cosa che mi ha conquistato di lui è che è proprio un genio”: così Levante - La cantautrice racconta l'attrazione per l'intelligenza del compagno Pietro, padre di sua figlia, definendolo "un genio" ... Scrive ilfattoquotidiano.it