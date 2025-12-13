Belve Francesca Fagnani ha eliminato all’ultimo minuto un’intervista già pronta | l’attore è furioso ecco chi è

13 dic 2025

Un’intervista già registrata a Belve è stata eliminata all’ultimo minuto da Francesca Fagnani, suscitando la rabbia dell’attore coinvolto. La decisione improvvisa ha generato tensione e curiosità sul motivo di questa cancellazione inaspettata, lasciando molti domande senza risposta.

A Belve un’ intervista già registrata è stata eliminata allultimo minuto da Francesca Fagnani: l’attore coinvolto è furioso. Ecco cosa è successo davvero. Leggi anche: C’è una cantante che vuole andare a Belve ma Francesca Fagnani la ignora: ecco chi è Un’intervista realizzata, liberatoria firmata, viaggio fino a Roma e due lavori rifiutati per essere presente. Sembrava tutto pronto affinché Belve mandasse in onda il faccia a faccia tra Francesca Fagnani e il noto attore. Invece qualcosa è andato storto. L’intervista non è mai stata trasmessa, e l’artista sostiene di aver scoperto la notizia non dalla produzione ma tramite la newsletter di Gabriele Parpiglia, che ha sollevato il caso. Donnapop.it

