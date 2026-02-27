Francesca Fagnani a Sanremo in smoking e coi gioielli da Diva | perché si è vestita da uomo nella serata delle cover

27 feb 2026

A Sanremo 2026, Francesca Fagnani ha scelto di indossare uno smoking e gioielli vistosi, apparendo con un look da uomo durante la serata dedicata alle cover. La giornalista è presente per accompagnare Fulminacci, e la sua stylist ha fornito spiegazioni sul suo abbigliamento, pubblicate da Fanpage.

Temi più discussi: Fulminacci a Sanremo: Duetterò con Francesca Fagnani sulle note di Parole parole, inseguendo il mito di Mina; Fulminacci: Porto Francesca Fagnani a Sanremo, una amica sincera; Roma a Sanremo, Fulminacci: Non sono il tipico romano, ma la cover la canto con Francesca Fagnani; Fulminacci e il duetto con Fagnani: Lei sagace, divertente e tenera, ma a Belve non vado. Nella serata cover canteranno Parole parole di Mina.

