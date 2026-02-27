FOTO-Vigili del Fuoco un anno in trinca | i numeri degli eroi

Nel corso di un anno, i Vigili del Fuoco hanno effettuato complessivamente 7.116 interventi, tra cui 1.513 aperture di porte e finestre e 1.275 bonifiche da insetti. Sono stati coinvolti in operazioni di soccorso, interventi di spegnimento e attività di prevenzione in vari contesti. Le operazioni sono state svolte quotidianamente da un team di professionisti dedicati.

In totale 7.116, tra cui 1.513 aperture di porte e finestre, 1.275 bonifiche da insetti, 1.059 incendi, 925 incendi di vegetazione, 465 dissesti statici, 312 soccorsi a persone, 307 fughe di gas, 263 servizi di assistenza e 225 danni d’acqua. Sono questi i numeri di un anno in prima linea dei Vigili del Fuoco di Avellino, questa mattina in festa per la Prima Festa Istituzionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in occasione dell’anniversario della fondazione del Corpo, avvenuta il 27 febbraio 1939. L’evento, intitolato “Lì dove serve”, si è svolto a partire dalle ore 10 presso il Conservatorio Domenico Cimarosa. La cerimonia ha... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FOTO-Vigili del Fuoco, un anno in trinca: i numeri degli “eroi” FOTO/ Carro allegorico prende fuoco, pronto intervento dei Vigili del FuocoQuesta mattina a Nocera Superiore, un carro allegorico in transito in via Giacomo Matteotti attraversando i binari della ferrovia ha tranciato un... FOTO/ Picentini, ancora una notte di fuoco: vigili del fuoco al lavoro da ieri seraTempo di lettura: 2 minutiÈ stato spento poco prima dell’una di questa notte l’incendio che a Giffoni Valle Piana ha interessato l’azienda Sineko,... Scorrendo puoi consultare contenuti correlati. Temi più discussi: Incendio al Teatro Sannazaro di Napoli, diffuse le prime immagini degli interni; Il fumo e le fiamme (FOTO), intervento dei vigili del fuoco in forze per spegnere un incendio e salvare un'abitazione; Le immagini dell'incendio al Teatro Sannazaro, l'intervento dei vigili del fuoco; Appartamento in fiamme a Cala Gonone: intervengono i vigili del fuoco. Oggi, 87 anni fa, nascevano i vigili del fuoco: la cerimonia al Comando di corso De Gasperi a Cuneo [FOTO E VIDEO]La cerimonia si è svolta presso il Comando dei Vigili del Fuoco di corso De Gasperi alla presenza del Prefetto e delle autorità civili, militari e religiose. Dopo l'onore ai caduti accompagnato ... targatocn.it Il comando provinciale dei vigili del fuoco festeggia 87 anni. Festa a Oristano – Foto e videoCerimonia ufficiale questa mattina nella sede del Comando provinciale per l’87° anniversario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, istituito il 27 febbraio 1939. All’iniziativa hanno preso parte ... linkoristano.it Il viaggio nell'elicottero dei vigili del fuoco da Sanremo a Roma è andato "benissimo, i vigili dei fuoco sono persone splendide, meravigliose e vanno ringraziate da tutti". Così Giulio Rapetti, in arte Mogol, a margine della prima festa commemorativa dell'istitu - facebook.com facebook Oggi celebriamo il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco: da 87 anni donne e uomini in prima linea con coraggio, professionalità e spirito di sacrificio per proteggere l’Italia. Grazie a tutti i Vigili del Fuoco. x.com