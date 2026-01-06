Nella notte, i vigili del fuoco sono intervenuti a Giffoni Valle Piana per spegnere un incendio presso l’azienda Sineko, specializzata nel settore ambientale e nello smaltimento di rifiuti. L’intervento, iniziato ieri sera, si è concluso poco prima dell’una, garantendo la sicurezza dell’area e limitando i danni. L’incendio rappresenta un episodio significativo nell’attenzione alla tutela ambientale e alla gestione dei rifiuti nella zona.

Tempo di lettura: 2 minuti È stato spento poco prima dell’una di questa notte l’incendio che a Giffoni Valle Piana ha interessato l’azienda Sineko, ditta specializzata nel settore ambientale, in particolare nello smaltimento e recupero di rifiuti ingombranti. L’intervento dei vigili del fuoco ha preso il via alle 21 e l’intervento è ancora in corso. In brevissimo tempo sono giunte le squadre di Salerno e la locale di Giffoni oltre ad un’autobotte. Per i vigili del fuoco fuoco di Salerno è la terza notte di seguito di lavoro per altrettanti incendi che stanno interessando l’area dei picentini. Il primo, nel comune di Pontecagnano Faiano, a riguardato e distrutto un maxi centro commerciale di prodotti cinesi, il mercatone 99 s ituato in via Amerigo Vespucci. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - FOTO/ Picentini, ancora una notte di fuoco: vigili del fuoco al lavoro da ieri sera

Leggi anche: Incendio alla Fabe di Calcio, vigili del fuoco al lavoro tutta notte - Foto e video

Leggi anche: Pullman a fuoco in A4, vigili del fuoco al lavoro per la rimozione

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Incendio alla Fabe di Calcio, vigili del fuoco al lavoro tutta notte - Foto e video - Il rogo ha danneggiato irrimediabilmente un capannone, i macchinari e i prodotti contenuti, causando anche la leggera intossicazione per il fumo inalato di tre persone, trasferite poi per le ... ecodibergamo.it

Una notte magica. É quella vissuta questa sera nella Chiesa dei alla frazione Coperchia di Pellezzano dove sono andate in scena “ - facebook.com facebook