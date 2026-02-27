FOTO- Capitale Italiana della Cultura | Mirabella racconta la sua Appia

Nella Sala Spadolini del Ministero della Cultura a Roma si sono svolte le audizioni per scegliere la Capitale Italiana della Cultura 2028. Mirabella ha presentato la sua proposta sull’Appia, offrendo dettagli sul progetto e sulle iniziative previste. La selezione coinvolge rappresentanti di diverse istituzioni e professionisti del settore culturale. La decisione finale sarà comunicata nei prossimi mesi.

Tempo di lettura: 2 minuti Nella Sala Spadolini del Ministero della Cultura a Roma, si sono svolte le audizioni per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2028. All’incontro, trasmesso in diretta sui canali istituzionali del Ministero, anche la delegazione irpinia con Mirabella Eclano, Comune candidato con il progetto L ’Appia dei Popoli – Incubatrice di Art Thinking ”. Non un semplice programma di eventi, ma un disegno culturale che ambisce a ridefinire il rapporto tra territorio, comunità e contemporaneità. Emozionato il sindaco Giancarlo Ruggiero: “Presso la Sala Spadolini del Ministero della Cultura, per presentare il nostro progetto davanti alla giuria di esperti in questa fase decisiva per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2028. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FOTO- Capitale Italiana della Cultura: Mirabella racconta la sua Appia Capitale Cultura, Ministri sponsor di Mirabella e il paradosso dell’AppiaTempo di lettura: 3 minutiL’esclusione di Benevento dalle dieci finaliste per la Capitale italiana della Cultura 2028 lascia un retrogusto amaro che... Mirabella Eclano, contro tutto e tutti: tra le finaliste per la Capitale italiana della Cultura 2028Mirabella Eclano entra tra le dieci finaliste per la Capitale italiana della Cultura 2028. Scorrendo puoi consultare contenuti correlati. Temi più discussi: Capitale della cultura, dieci città in corsa tra fondi e sponsor; Capitale italiana della Cultura 2028, da domani le audizioni: ecco le città finaliste; Santarcangelo, anche il sindaco Sacchetti firma il patto per la candidatura di Forlì Capitale Italiana della Cultura; Partono le audizioni per la Capitale italiana della Cultura 2028, ecco il calendario delle città finaliste. Fiorello e Parmitano a sostegno di Catania Capitale della Cultura FOTOL’audizione si è aperta e si è chiusa con due testimonial d’eccezione. Il colonnello Luca Parmitano, astronauta dell’Agenzia spaziale europea, da Houston, che ha offerto un contributo simbolico e ... livesicilia.it Decaro La candidatura di Gravina in Puglia a Capitale Italiana della Cultura 2028 parla di accoglienzaQuesta mattina, alle ore 9, nella Sala Spadolini del Ministero della Cultura a Roma, si è svolta l'audizione di Gravina in Puglia per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2028 ... msn.com Fiorello candida Catania a Capitale italiana della cultura 2028: il video dello showman. ' https://www.balarm.it/Z40o - facebook.com facebook