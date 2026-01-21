L’esclusione di Benevento dalle dieci finaliste per la Capitale italiana della Cultura 2028 solleva riflessioni più profonde sulla valorizzazione del patrimonio culturale. Con il patrocinio di Capitale Cultura e dei Ministri sponsor di Mirabella, emerge il paradosso di un riconoscimento che non sempre riflette la ricchezza e le potenzialità di territori meno evidenti. Un’analisi che invita a considerare le dinamiche e le sfide di un processo in continua evoluzione.

Tempo di lettura: 3 minuti L’esclusione di Benevento dalle dieci finaliste per la Capitale italiana della Cultura 2028 lascia un retrogusto amaro che va oltre il risultato formale. Perché, al netto delle valutazioni ufficiali operate dal ministero competente, è difficile non cogliere in questa scelta anche una lettura politica, o quantomeno un indirizzo che in questi mesi si è reso sempre più evidente. Non si tratta di puntare il dito contro Mirabella Eclano, che ha conquistato l’accesso alla fase finale con un progetto probabilmente ben strutturato e coerente. Sarebbe sbagliato e ingeneroso. Ma è altrettanto legittimo interrogarsi sulle dinamiche che hanno accompagnato questa candidatura, a partire da quanto accaduto nell’ottobre scorso allorché il ministro della Cultura Alessandro Giuli e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi si recarono insieme all’ area archeologica di Aeclanum rilasciando dichiarazioni di aperto sostegno al progetto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Capitale Cultura, Ministri sponsor di Mirabella e il paradosso dell’Appia

Mirabella Eclano tra le 10 finaliste per il titolo di Capitale della Cultura 2028Mirabella Eclano si distingue tra le dieci finaliste per il titolo di Capitale della Cultura 2028, rappresentando la regione Campania.

Capitale della cultura, Mirabella Eclano arriva alla finalissimaMirabella Eclano si distingue tra le dieci città finaliste per il titolo di “Capitale italiana della cultura 2028”.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: L'AQUILA CAPITALE CULTURA: DAI MINISTRI AI SINDACI, AD INAUGURAZIONE PLATEA GREMITA DI POLITICI; Forlì con Cesena tra le finaliste della Capitale della cultura 2028; Tarquinia Capitale Cultura 2028: tra una settimana il verdetto sulle città finaliste; Mattarella alla cerimonia d’inaugurazione di L’Aquila capitale italiana della cultura 2026: Èmotore e collante della civiltà.

Capitale della Cultura, Ancona c'è: tutte le altre 22 città che sfideranno le MarcheANCONA - Ora è ufficiale, Ancona c'è: parte la corsa per diventare Capitale Italiana della Cultura 2028. Il Ministero della Cultura ha reso note le 23 città e Unioni di Comuni che si contenderanno il ... corriereadriatico.it

Littizzetto e l'annuncio 'cantato' di Giuli per Alba capitale dell'Arte: «Con un po' di fantasia possiamo diventare tutti ministri della Cultura»(LaPresse) Luciana Littizzetto nell'ultima puntata di «Che Tempo Che Fa» in onda sul Nove ha preso di mira il ministro della Cultura, Alessandro Giuli per la sua esibizione canora durante la cerimonia ... video.corriere.it

CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2028 BENEVENTO - PIETRELCINA. C'è sicuramente delusione per non essere tra le dieci finaliste di Capitale Italiana della Cultura 2028. È stata una bellissima esperienza, un grande lavoro di squadra, di condivisione - facebook.com facebook